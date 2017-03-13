Мужчина украл у женщины сумку с 4,5 млн рублей в Москве

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении женщины на северо-востоке Москвы. Злоумышленник похитил сумку, в которой находилось более 4,5 миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в ограблении женщины на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Как установили полицейские, утром 31-летняя женщина возвращалась из отделения банка, где сняла со счета более 4,5 миллиона рублей. На улице Павла Корчагина злоумышленник выхватил у нее сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон, и скрылся", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого 32-летнего мужчину из ближнего зарубежья и изъяли у него похищенные денежные средства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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