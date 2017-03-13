Водителя Mazda ограбили на $150 тыс. на заправке в Москве

Теги: ограбление Происшествие москва кража воровство

Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов. Воры разбили стекло у автомобиля и вытащили деньги, после чего скрылись на своей машине. В городе введен план "Перехват".

Неизвестные вытащили из автомобиля Mazda 150 тысяч долларов на юге Москвы, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на заправке по адресу Каширское шоссе, дом 36. Воры разбили стекло у автомобиля и вытащили деньги, после чего скрылись на своей машине. Сотрудники полиции уже получили ориентировку на автомобиль подозреваемых. В городе введен план "Перехват".

Читайте также:

Мужчина украл у женщины сумку с 4,5 млн рублей в Москве

В Москве женщина скончалась после проведения пластической операции

В Сети обсуждают грубое поведение учителя на уроке в столичной гимназии