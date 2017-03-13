Евросоюз продлил санкции против России до сентября 2017 года

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Совет Евросоюза сообщил о продлении санкций в отношении России до сентября 2017 года. Изменение санкционного режима в Совете сочли неоправданным. После пересмотра "черного списка" из него были удалены два умерших человека. В настоящее время санкции распространяются на 150 физических и 37 юридических лиц.

Санкции Евросоюза в отношении России продлены до сентября 2017 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

"13 марта 2017 года Совет продлил ограничительные меры относительно действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев – до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов и запрет на поездки", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Совете, согласно оценке ситуации, изменение режима санкций в настоящее время не оправдано. После пересмотра списка из него были удалены двое умерших лиц. В настоящее время в санкционный список входят 150 человек и 37 организаций.

Соответствующие документы будут опубликованы в Официальном журнале Есросоюза 14 марта 2017 года. Как уточнили в пресс-службе Совета, они были приняты в письменной форме.

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