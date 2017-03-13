Центральный офис Сбербанка в Киеве приостановил работу

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Головной офис Сбербанка в Киеве приостановил работу в целях безопасности, все остальные отделения работают в штатном режиме. Ранее радикалы объявили о блокаде банка на Украине, требуя отозвать лицензию.

В Киеве головной офис Сбербанка временно прекратил работу из-за соображений безопасности.

"Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы объявили о круглосуточной блокаде Сбербанка на территории страны. Таким образом они хотят заставить Нацбанк Украины отозвать лицензию у Сбербанка, а Верховную Раду - принять закон о запрете работы в стране российских банков.