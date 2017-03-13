Сотрудников ООН из США и Швеции похитили в Конго

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Два сотрудника ООН, гражданин США и подданный Швеции, были похищены неизвестными в Конго. Об этом сообщили власти африканской страны.

Неизвестные похитили двоих сотрудников ООН в Конго. Об исчезновении гражданина США и подданного Швеции сообщили власти африканской страны, передает Reuters.

В заявлении правительства говорится, что гражданин США Майкл Шарп и гражданин Швеции Зайда Каталан "попали в руки недобрых сил, еще не идентифицированных", вместе с четырьмя гражданами Конго, с которыми они были близ деревни Нгомбе.

Пресс-секретарь ООН отказался комментировать инцидент.

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