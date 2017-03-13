Радикалы замуровали вход в офис Сбербанка в Киеве. Видео

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Украинские радикалы в понедельник заложили блоками часть витрин и вход центрального офиса Сбербанка в Киеве. Они пообещали провести аналогичные акции и в отношении других российских банков на Украине. Руководство Сбербанка пожаловалось на радикалов в полицию, однако правоохранители ничего криминального в их действиях не нашли.