Радикалы замуровали вход в офис Сбербанка в Киеве. Видео
Украинские радикалы в понедельник заложили блоками часть витрин и вход центрального офиса Сбербанка в Киеве. Они пообещали провести аналогичные акции и в отношении других российских банков на Украине. Руководство Сбербанка пожаловалось на радикалов в полицию, однако правоохранители ничего криминального в их действиях не нашли.
Работа центрального офиса дочернего предприятия российского Сбербанка на Украине оказалась парализованной радикалами — они замуровали вход и часть витрин офиса бетонными блоками. Об этом сообщает TVC.RU.
Радикалы потребовали от Нацбанка отозвать лицензию финансовой организации, пригрозив провести аналогичные акции в отношении других российских банков, работающих на Украине.
В настоящее время офис не работает. Руководство "дочки" Сбербанка пожаловалось на радикалов в правоохранительные органы, однако полиция ничего криминального в их действиях не увидела.