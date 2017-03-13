Пес-гурман стал звездой Instagram

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Бездомная болонка Папай из Лос-Анджелеса обрел дом и стал популярным в интернете благодаря посещению ресторанов вместе со своей хозяйкой.

Пес породы болонка по кличке Папай не всегда жил такой роскошной жизнью. Будущая хозяйка Айви Дип подобрала его заблудившимся, тощим, грязным, со свалявшейся шерстью и решила приютить.

Однажды Айви Дип принесла Папая в ресторан и решила сфотографировать с едой. Спустя некоторое время у собаки появилась личная страница в Instagram c фотографиями из ресторанов Лос-Анджелеса.

Breakfast, lunch, or dinner! Steak and eggs from @dipsgrill in Alhambra. #popeyethefoodie Публикация от Popeye the Foodie Dog ���� (@popeyethefoodie) Окт 8 2016 в 11:45 PDT

"Он обладает железным самообладанием и способен сидеть неподвижно в дюймах от стола с едой", - сообщает "The Sacramento Bee".

Хозяйка отметила, что не разрешает есть Папаю заказную еду из ресторана и всегда берет с собой что-то из еды для собак.

Сейчас у пса-гурмана более 220 тысяч подписчиков в Instagram.