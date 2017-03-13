Экс-полицейский избежал уголовного наказания за гонки в аэропорту Казани
Теги: Общество полиция аэропорт татарстан казань
Бывший полицейский, устроивший гонки в аэропорту Казани, избежал уголовного наказания. Руслан Нуртдинов лишен водительских прав, а также приговорен за хранение и перевозку наркотических средств к административному аресту на 15 и 12 суток соответственно.
Заместитель начальника УГИБДД МВД по Татарстану Рустам Ибрагимов сообщил о том, что бывшего полицейского Руслана Нуртдинова, протаранившего казанский аэропорт в декабре 2016 года, не удалось привлечь к уголовной ответственности, передает "Бизнес Online". Об этом он заявил на заседании республиканского парламента.
"Водитель лишен права управления. Он привлечен к административной ответственности за хранение, перевозку наркотических средств - 15 суток и 12 суток административного ареста. Веса, к сожалению, не хватило для уголовной статьи", - цитирует издание Ибрагимова.
Полная версия гонки по аэропорту в Казани. Видео с камер аэропорта. СБ аэропорта и ГИБДД отработали на твёрдую 2 ��������♂️ Попытки удержать машину руками просто высший пилотаж ����Опубликовано Stas Fedorenkov 22 декабря 2016 г.
21 декабря 2016 года Нуртдинов, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался скрыться от полицейской погони и въехал на автомобиле в терминал казанского аэропорта. Сумма причиненного аэропорту ущерба предварительно оценивалась в шесть миллионов рублей. Нуртдинов до 2000 года работал в МВД.
Читайте также:
Суд огласит приговор обвиняемому по делу о теракте на Дубровке 21 марта