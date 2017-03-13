Экс-полицейский избежал уголовного наказания за гонки в аэропорту Казани

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Бывший полицейский, устроивший гонки в аэропорту Казани, избежал уголовного наказания. Руслан Нуртдинов лишен водительских прав, а также приговорен за хранение и перевозку наркотических средств к административному аресту на 15 и 12 суток соответственно.

Заместитель начальника УГИБДД МВД по Татарстану Рустам Ибрагимов сообщил о том, что бывшего полицейского Руслана Нуртдинова, протаранившего казанский аэропорт в декабре 2016 года, не удалось привлечь к уголовной ответственности, передает "Бизнес Online". Об этом он заявил на заседании республиканского парламента.

"Водитель лишен права управления. Он привлечен к административной ответственности за хранение, перевозку наркотических средств - 15 суток и 12 суток административного ареста. Веса, к сожалению, не хватило для уголовной статьи", - цитирует издание Ибрагимова.

Полная версия гонки по аэропорту в Казани. Видео с камер аэропорта. СБ аэропорта и ГИБДД отработали на твёрдую 2 ��������‍♂️ Попытки удержать машину руками просто высший пилотаж ���� Опубликовано Stas Fedorenkov 22 декабря 2016 г.

21 декабря 2016 года Нуртдинов, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался скрыться от полицейской погони и въехал на автомобиле в терминал казанского аэропорта. Сумма причиненного аэропорту ущерба предварительно оценивалась в шесть миллионов рублей. Нуртдинов до 2000 года работал в МВД.

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