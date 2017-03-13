Украина внесла Юлию Самойлову в список врагов государства

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В Кремле назвали недопустимой политизацию "Евровидения". Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном запрете въезда на Украину российской участнице Юлии Самойловой. О том, что СБУ рассматривает подобный вариант, заявили в Министерстве информационной политики страны.

Решение отправить на "Евровидение" именно Юлию Самойлову для многих стало сюрпризом, передает "ТВ Центр". Молва прочила на ее место и Александра Панайотова, и Дарью Антонюк, и Елену Темникову.

"Я не то чтобы счастлива, я вообще в шоке! Я до сих пор не понимаю, что это правда. Это просто то, к чему я шла всю жизнь, с самого детства, сидя у телевизора с родителями", - заявила сама Юлия Самойлова.

"Мы искали певицу с определенной историей, мы искали певицу, может быть, не очень раскрученную. Не какую-то большую звезду в среде нашего шоу-бизнеса. Мы пытались найти личность", - говорит директор Дирекции музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта.

У 28-летней Юли инвалидность первой группы. Девушка передвигается исключительно на коляске, но с юного возраста участвовала в различных конкурсах, как местного, певица родом из республики Коми, так и международного уровня.

"Везде говорили: да, ты девочка очень интересная, талантливая, но мы боимся, что ты не для большой сцены. Тебя не примут именно из-за коляски", - рассказывает Самойлова.

Коляска не помешала ей завоевать награды различных музыкальных состязаний и даже проникновенным исполнением вызвать слезы у Аллы Пугачевой. Примадонна расплакалась во время шоу "Фактор-А", финалисткой которого стала Юлия.

А на открытии Зимних Паралимпийских игр в Сочи плакала уже сама Самойлова. Именно ей доверили спеть на мероприятии. В 2015 году певица дала концерт в Крыму. Этот факт ее биографии может стать преградой на пути к "Евровидению". По крайней мере, на Украине об этом говорят вполне серьезно. Служба Безопасности уже проверяет выступление артистки на территории, которую Киев считает оккупированной.

"СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности. Результаты будут сообщены дополнительно", - заявили в ведомстве.

Согласно украинским законам, иностранцы должны получать особое разрешение на посещение Крыма. Радикалы тут же занесли девушку в базу данных националистического украинского сайта "Миротворец" - на этом ресурсе персональная информация обо всех неугодных экстремистам и новым украинским властям перемежается призывами убивать их.

Депутат Верховной Рады и по совместительству советник главы МВД Украины Антон Геращенко тоже вспомнил о крымском выступлении Юлии и не исключил, что ей запретят въезд в страну, но со своей стороны "милостиво" разрешает ей приехать на конкурс, если "певица не будет делать публичных заявлений на политические темы, типа, кому принадлежит Крым".

В Кремле никаких провокаций в выборе именно этой участницы "Евровидения" от России не видят.

"Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как "провокация". Это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим. В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе, это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он призвал не политизировать песенный конкурс. И добавил, что у Кремля нет какой-либо позиции по поводу его возможного бойкотирования. Хотя к этому призывает ряд государственных деятелей и звезд эстрады. Иосиф Кобзон, например, свою позицию объясняет тем, что если на этом "коммерческо-политическом шоу" еще и обидят человека с инвалидностью, то это будет вопиющее безобразие.

Диана Гурцкая, которая сама принимала участие в "Евровидении" в 2008 году, наоборот, считает, что это шанс для каждого артиста.

Она достойна представить страну. Ни в коем случае нельзя, безусловно, как-то обойтись без политики. И мы в этом убедились в прошлом году, когда выступал Сережа Лазарев, но, согласитесь, что он был лучшим на самом деле. Но, с другой стороны, очень важно участие. Вообще, это успех для тех, кто имеет ограничения, но при этом, имеет и мечту", - говорит Диана Гурцкая.

Музыкальный обозреватель издательского дома "Коммерсант" Борис Барабанов соглашается: да, это большая честь для любого артиста, но для Юли Самойловой это еще и большие, чем для других, испытания.

"Картина вырисовывается такая, что не позавидуешь Юле Самойловой. Не позавидуешь. Ну, мало того, что человеку и так в жизни нелегко приходится каждый день, плюс, еще такая огромная ответственность. Так или иначе, к сожалению, люди будут говорить не о песне, которую она будет исполнять, а о ее физическом состоянии, насколько она это вытерпит", - задается вопросом Барабанов.

Он прогнозирует, что Юлия с композицией "Пламя горит", точно пройдет в финал, а, возможно, и в пятерку. Букмекеры оценивают шансы российской конкурсантки примерно также.

Финал песенного конкурса состоится в Киеве 13 мая.

Едва стало известно, что от России поедет Самойлова, как в Министерстве информационной политики Украины заявили, что рассматривают предложение общественности в первые ряды посадить ветеранов АТО с инвалидностью, чтобы те смогли сказать все, что думают о выступлении россиянки.

Не исключены и провокации со стороны радикалов. В понедельник они замуровали вход в здание Сбербанка в Киеве бетонными блоками и назвали это первым шагом к построению стены с Россией. Ранее заблокировали работу десятков банкоматов, принадлежащих российским финансовым учреждениям. Полиция традиционно не вмешивалась.

Лилия Акиньшина, Кирилл Леглер, "ТВ Центр".