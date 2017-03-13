Госдума примет "закон о пятиэтажках" максимально быстро

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В Москве создан штаб по реализации новой программы сноса пятиэтажек и реновации городского жилищного фонда. Его возглавил мэр Сергей Собянин, он же будет лично руководить программой, которая, как ожидается, охватит до 15% территории столицы. Сейчас Госдума готовится обсудить изменения в федеральное законодательство, которые позволят сократить сроки проектирования, строительства и расселения. Сегодня этот цикл длится более трех лет. Для Москвы такие темпы неприемлемы.

О будущем московских хрущевок сейчас едва ли не в каждом столичном дворе говорят, сообщает "ТВ Центр". Кто-то что-то увидел по телевизору, другим соседка сказала, третьи где-то прочитали. В Мосгордуму поступило уже 90 обращений: с просьбой разъяснить, что и как. Процесс "реновации московских пятиэтажек" - так официально называется программа, она уже активно готовится, поясняют депутаты.

"У меня позавчера была встреча с жителями Тверского района. Уже начинают расклеивать информацию, что наша пятиэтажка пойдет скоро на переселение. Кто же это делает? А у компании 3 квартиры по договору о продаже и она, таким образом, поднимает цену будущей сделки. Это - неправильно, это неэтично. Это - очевиднейший обман. Еще раз повторяю: в этом вопросе очень много деталей", - говорит депутат Госдумы Николай Гончар.

Первое, что необходимо сделать - это внести поправки в ряд федеральных актов. Например, в Земельный, Жилищный кодексы, закон о государственной регистрации. Столичные единороссы 10 марта внесли свои предложения в Государственную Думу и рассчитывают, что принципиальное решение примут уже в весеннюю сессию.

Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы поддержал инициативу столичных властей. Дома так называемых несносимых серий 50-60-х годов прошлого века уже выработали свой ресурс. Снести их проще, чем отремонтировать, а собранные на капитальный ремонт средства лучше всего вложить в строительство. Как только дом официально попадет в список на снос, взносы до переезда платить не придется.

"Уже сегодня 10-15% из этого жилфонда можно признавать аварийными. И этот аварийный фонд будет с каждым годом накапливаться и накапливаться. Что произойдет? Мы с вами за 10-15 лет отремонтируем эти дома, а потом признаем аварийными, и получим самый большой аварийный жилой фонд в стране. Это, наверное, никому не нужно. Ни городу, ни, в первую очередь, самим жителям, которые будут жить в этих домах, и ждать, пока они начнут разрушаться", - говорит Сергей Собянин в интервью "ТВ Центру".

Контролировать программу реновации Собянин будет лично. Он возглавил специальный штаб. 8 тысяч домов, это десятая часть всего жилого фонда, пойдет под ковш экскаватора. На месте отслуживших свой срок хрущевок появятся жилые кварталы с комфортабельными домами. 1,6 миллиона москвичей получат новое жилье по принципу "метр в метр". Однако реально новые квартиры зачастую больше. Ведь кухни, холлы и коридоры проектируют уже по современным стандартам. Переезжать далеко тоже не придется.

"Сегодня 92% всех граждан, которые получают новые квартиры по программе переселения, они получают эти квартиры в том же районе, где они проживали до этого. Часть получают в районах, которые граничат с их районами. Но это уже больше как исключение. Практически все жители получают жилье там, где они живут, чтобы они пользовались теми же детскими садами, школами, поликлиниками привычными", - сказал мэр.

Москвичи получат не только комфортабельное жилье, но и вложение капитала причем без всяких доплат. Уже сейчас экономисты посчитали: квартиры в новых домах на рынке будут стоить на треть дороже.

Матвей Шестаков, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".