В Каире извлекли из земли статую Рамзеса II. Видео

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Египетские археологи подняли из земли семиметровую статую фараона Рамзеса II. Возраст изваяния превышает три тысячи лет.

В столице Египта подняли на поверхность фрагмент древней статуи фараона Рамзеса II, которая недавно была обнаружена в одном из районов Каира. Возраст изваяния превышает три тысячи лет, передает "ТВ Центр".

Восьмиметровый колосс, высеченный из кварцита, был найден в грунтовых водах при проведении строительных работ. На прошлой неделе часть скульптуры уже подняли на поверхность. Тогда журналистов возмутило, что в операции был задействован экскаватор, который мог повредить находку. Теперь для подъема статуи Рамзеса использовали более деликатные методы.

Реставраторам предстоит восстановить первоначальный вид исполинской фигуры. После чего она будет выставлена в Большом Египетском музее, который должен открыться в будущем году в районе Великих пирамид.