Скандал с Турцией может привести к власти в Нидерландах ультраправых

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Москва призвала власти Турции и Нидерландов к сдержанности и конструктивной деэскалации напряжённости. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, необходимости в посредниках здесь нет, решить конфликт могут только эти две страны. Однако пока шагов навстречу не делают ни Амстердам, ни Анкара. Заявления с обеих сторон становятся всё более резкими, а правительство Турции даже пообещало ввести санкции против Нидерландов.

Акции протеста у стен диппредставительств Нидерландов в Турции не утихают уже вторые сутки. Посол временно европейской страны объявлен персона нон грата. Анкара штампует ноту за нотой, в которых требует компенсации и официальных извинений. Гаага устами премьера, правда, уже подчеркнула, что извиняться перед турками никто не собирается, передает "ТВ Центр".

"Если они пойдут на эскалацию, мы будем вынуждены ответить тем же. Но мы сделаем все возможное для деэскалации. Мы хотим, чтобы ситуация была урегулирована, и намерены занять разумную позицию. Я собираюсь способствовать снижению напряженности, но не извиняться", - заявил Марк Рютте.

Для Рютте проявление такой твердости еще и способ заработать политические очки. Собственно, весь этот дипломатический скандал между Амстердамом и Анкарой, если присмотреться, с предвыборным окрасом. Парламентские выборы в Нидерландах назначены на 15 марта. По данным опросов, лидирует праворадикальная "Партия свободы" Гирта Вилдерса, которая делает рейтинги на антиимигрантских настроениях в обществе. И дабы оттянуть у партии Вилдерса голоса, Рютте вероятно и решился разыграть турецкую карту. Эрдоган в эту игру, разумеется, включился.

"Нидерланды считают себя цивилизованной страной, членом Евросоюза. Но на самом деле они - не что иное, как банановая республика. Весь мир теперь увидел, что те, кто в течение многих лет читал Турции лекции по вопросам прав человека, верховенства закона и демократии, сами очень далеки от этих достижений", - заявил Эрдоган.

Турецкому лидеру этот дипломатический скандал тоже приносит некоторые дивиденды. Эрдоган снова выступает в роли защитника Турции, интересы которой ущемляет Евросоюз. Это так кстати в преддверии апрельского референдума, который в итоге может наделить турецкого президента неограниченной властью. Правда, мнения среди турок, в том числе проживающих в Евросоюзе, на этот счет разделились. И чтобы переубедить сомневающихся в Европу и был отправлен десант министров. Но агитировать им на своей территории сначала запретила Германия. Потом Швеция. И лишь отказ Нидерландов почему-то привел к столь болезненной реакции.

Возможно, это обострение было намеренно спровоцировано Анкарой. В ответ на запрет агитировать в Нидерландах турецкому премьеру, в страну на машине из Германии с той же целью отправляется министр по делам семьи и социальной политики Турции. Учитывая внутриполитическую иерархию в этой стране, вряд ли это решение было спонтанным и самостоятельным. Гаага отвечает жестко. Охрана разоружена. Турецкий министр задержана и выдворена обратно.

Волна осуждения, правда, не Нидерландов, а Турции тут же поднялась и в Евросоюзе. На сторону Гааги сначала встал Берлин, у которого с Анкарой давние трения, затем ситуацию прокомментировали и в Париже, где скоро президентские выборы. Кандидаты поспешили воспользоваться шансом продемонстрировать твердость и решимость, указав Турции на ее место.

"Французское правительство - и эта критика применима и к другим европейским правительствам - должно бы ясно заявить отныне туркам, что они не смогут войти в состав Евросоюза. Нужно рассмотреть с ними другие формы отношений, однако то, как мы даем развиваться этим переговорам о вхождении Турции в ЕС, которые длятся вот уже 30 лет, является, на мой взгляд, еще одной из причин той напряженности, которая сейчас имеется в отношениях с Турцией", - рассуждает кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон.

В Москве ситуацию тоже прокомментировали, но более сдержанно. Кремль призвал стороны к диалогу, еще раз подчеркнув, что это дело исключительно Нидерландов и Турции.

"Что касается конфликтной ситуации между Турцией и Нидерландами, то, безусловно, мы призываем и Гаагу, и Анкару к сдержанности, к конструктивизму в деэскалации той напряженности, которая возникла между двумя странами. Мы не считаем, что здесь есть необходимость в каких-то посредниках. Выйти из этой ситуации могут только эти две страны", - заявил Дмитрий Песков.

Эрдоган, правда, оказался в затруднительном положении, говорят эксперты. Пойти на примирение означает потерять лицо и поддержку националистов перед важнейшим референдумом. А для обострения остались только радикальные меры, вроде разрыва дипотношений с Нидерландами, санкций, ну, или открытия границ для потока беженцев в Европу, чем Эрдоган неоднократно грозил. Правда, в любом из этих случаев, проигравшей стороной все равно оказывается Турция, чей лидер, по мнению политологов, похоже, снова переиграл сам себя.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов. "ТВ Центр".