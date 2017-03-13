Захарова ответила на слова Климкина о провокациях на "Евровидении-2017"

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Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе МИД Украины Павлу Климкину распространять фразу "закон должен быть один для всех" еще и на Киев. Так она ответила на заявления дипломата о провокациях России на "Евровидении-2017".

Официальный представитель МИД России ответила на украинскую критику решения России отправить на "Евровидение-2017" Юлию Самойлову.

"Ну всё, понеслось! О том, что закон должен быть один для всех господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", - написала она в своем Facebook.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал выбор участника Евровидения-2107 от России, назвав его провокацией. Он сообщил, что Юлия Самойлова посещала Крым в 2015 году без разрешения СБУ и Украина ведет по этому поводу проверку.

Россию на "Евровидении-2017" представит Юлия Самойлова с песней "Flame is burning". Певица выступает в инвалидном кресле. Она принимала участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи.