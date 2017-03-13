Власти Москвы и Берлина подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве

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Мэр Москвы Сергей Собянин и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве между правительством российской столицы и сенатом Берлина. По словам Собянина, отношения Москвы и Берлина не только долгосрочные, но и взаимовыгодные.

Мэр Москвы Сергей Собянин и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве между правительством российской столицы и сенатом Берлина, передает "ТВ Центр".

По словам Собянина, отношения Москвы и Берлина не только долгосрочные, но и взаимовыгодные. Он пояснил, что товарооборот между Москвой и Германией составляет около десяти миллиардов долларов, шесть - накопленные инвестиции.

"После подписания сегодняшнего соглашения, меморандума, мы продолжим сотрудничество в самых различных областях: в образовании, здравоохранении, культуре, управлении, обмене опытом. Утверждение добрых связей между нашими городами, ваш визит в Москву, сегодняшнее открытие Дней Берлинского кино - большое культурное событие для Москвы и дальнейшее развитие наших отношений, которые тем крепче, чем больше мы узнаем друг друга, чем более открытыми становятся наши отношения", - заявил Собянин.

Мюллер в ответ сказал, что отношения между Берлином и Москвой существуют уже давно, но подписание меморандума позволит дать им новый импульс активизировать сотрудничество в области науки, молодежного обмена и других сферах.

"Мне кажется очень важным, чтобы такие крупные европейские мегаполисы поддерживали отношения друг с другом, учили друг друга, обменивались опытом. Берлин - город растущий. Я знаю, что Москва растет еще более динамично. Это дает нам возможность сотрудничать и учиться друг у друга", - добавил бургомистр.

Ранее мэр Берлина столкнулся с транспортными проблемами. Из-за забастовки наземного персонала берлинских аэропортов были отменены все рейсы из германской столицы, и Мюллеру пришлось отправиться в соседний Дрезден, чтобы уже оттуда вылететь в Москву.

Визит Мюллера в Москву продлится до среды, 15 марта. Забастовка будет продолжаться до утра 15 марта. Если профсоюзы не решат ее продлить, у мэра Берлина не должно возникнуть трудностей с возвращением домой.

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