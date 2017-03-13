Тимошенко рассказала о внешнем управлении Украиной

Теги: Украина тимошенко

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагает "демонтировать" нынешнюю власть, так как ею управляют извне. Кто это осуществляет она не пояснила.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что на Украине нынешняя власть подчинена внешнему управлению и ведет страну к "полной экономической колонизации".

"Украина контролируется извне, а руководство страны ведет Незалежную к "полной финансовой колонизации", - заявила Тимошенко на брифинге в Верховной Раде, сообщают украинские СМИ.

Кто стоит за внешним управлением Украины она не сказала.

Тимошенко отметила, что необходимо "демонтировать" нынешнюю власть и в первую очередь уволить руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву и премьера Владимира Гройсмана.

Ранее партия "Батькивщина" говорила об отставке кабмина накануне очередного повышения тарифов на электроэнергию, в феврале Тимошенко предлагала Раде уволить премьер-министра страны Владимира Гройсмана.