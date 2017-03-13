Жертвами обрушения мусорной свалки в Эфиопии стали 62 человека

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Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде эфиопской столицы Аддис-Абебы превысило 60 человек. Мусор накрыл несколько домов 12 марта. Что послужило причиной обвала, пока неизвестно. На свалку более 50 лет свозили мусор из столицы.

В результате оползня на мусорной свалке в пригороде столицы Эфиопии погибли 62 человека, передает ТАСС. В настоящий момент продолжаются поисковые работы на месте происшествия.

Под завалами были погребены расположенные поблизости лачуги и бетонные дома. В момент обвала на месте инцидента находились около 150 человек.

Свалка более 50 лет являлась местом захоронения отходов столицы. По словам местных жителей, в последние годы сброс мусора прекратился, однако недавно свалкой вновь начали пользоваться.

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