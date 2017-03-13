Полиция объявила план "Перехват" после стрельбы на севере Москвы

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Столичная полиция разыскивает автомобиль, из окна которого был открыт огонь на севере города. О произошедшем ранее рассказал очевидец. После этого в Москве ввели план "Перехват". В пресс-службе МВД столицы сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

На севере Москвы введен план "Перехват", передает АГН "Москва". Полиция разыскивает подозреваемых, которые открыли стрельбу в Савеловском районе.

По предварительной информации, стрельба произошла около дома №21 по улице Башиловской. Об инциденте рассказал очевидец. По его словам, стрельба велась из машины Ford.

Как сообщает "360 Подмосковье", в пресс-службе МВД Москвы подтвердили информацию о стрельбе. По факту произошедшего проводится проверка.

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