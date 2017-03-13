Американские полицейские застрелили пытавшегося сжечь себя мужчину

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В Калифорнии полицейские застрелили мужчину, который пытался совершить самосожжение в автомобиле. Открыть огонь сотрудникам полиции пришлось после того, как он стал угрожать им ножом.

В американском штате Калифорния полицейские застрелили мужчину, который, вероятно, пытался поджечь себя в собственной машине.

"Полицейские остановили машину, в которой находился мужчина, за нарушение правил дорожного движения. После того, как блюстители закона приблизились к авто, водитель заблокировал двери, достал зажигалку, канистру с бензином и начал разливать горючее вещество по салону машины", - сообщает ТАСС со ссылкой на слова полицейского.

Сотрудникам полиции пришлось выбить окно машины и при помощи брандспойта заставить мужчину выйти из автомобиля. Затем они попытались его арестовать, но злоумышленник достал нож и начал угрожать стражам правопорядка. В результате полиция открыла по нему огонь, мужчина получил ранение. Его увезли в больницу, где врачи констатировали смерть.