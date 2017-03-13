Киев привлечет Самойлову к ответственности за визит в Крым

Украина может пустить Юлию Самойлову в страну для участия в конкурсе "Евровидение", но за посещение Крыма она ответит по закону. Об этом заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко. По его словам, таким образом Киев покажет, что не собирается оставлять безнаказанным факты нарушения границ.

Украина рассматривает два варианта действий в отношении представительницы России на конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД страны Антон Геращенко.

По его словам, украинские власти могут не пустить ее на Украину из-за ее визита на территорию Крыма, который Киев считает временно оккупированной территорией. Второй вариант, предложенный Геращенко, допускает разрешение на въезд на Украину Самойловой, но ей придется ответить по закону за посещение полуострова.