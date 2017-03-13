На Урале смотритель забыл на колесе обозрения женщину с ребенком

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В Свердловской области женщина и маленький ребенок почти на час застряли в кабине колеса обозрения на 50-метровой высоте. Аттракцион выключился внезапно для его посетителей. При этом на улице уже стемнело. На призывы о помощи снизу никто не реагировал. Чтобы освободиться, пострадавшей пришлось вызвать спасателей.

Эта история началась на высоте 50 метров. Жительница Среднеуральска Виктория Колупаева вместе с трехлетним ребенком в Верхнюю Пышму приехала пройтись по магазинам, но сын попросился сначала на аттракционы, сообщает "ТВ Центр". Мать не отказала, о чем очень скоро пожалела. После пяти кругов, хотя изначально речь шла о двух, колесо обозрения замерло. Освещение выключилось.

"Начала фонариком светить. Я видела, что он ходил там по территории. Там видимо может какая-то электрощитовая у него, которая отключает. Он ходил от своей будки к этой щитовой туда-сюда. Он смотрел наверх, но он нас не видел", - рассказывает Виктория Колупаева.

Что, впрочем, не удивительно. В кромешной темноте разглядеть несколько фигур, запертых в кабинке на высоте двадцатиэтажного дома, практически нереально. Только люди там были. Смотритель их сам впустил. Но эту часть вечера из памяти, видимо, стерлась. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Фазиль Алиев – мусульманин, якобы не пьет и не курит, да и вообще человек скромный, утверждает представитель компании, которой принадлежит аттракцион. Но факт остается фактом. Забытые в кабинке женщина с ребенком провели почти час. За это время сами вызвали и полицию, и МЧС. А когда экстренные службы приехали, колесо волшебным образом ожило. Разобраться, что произошло, смогли инженеры. Которых почему-то искали почти час. За это время, вспоминает Виктория, вся жизнь пронеслась перед глазами.

"Она качается! Вот это было страшно. Я как села, так сидела. Он пытался на другое место переходить. Но я сидела на месте, потому что мне было страшно", - говорит женщина.

Кто виноват — теперь разбирается местная прокуратура. И административным наказанием владельцы аттракциона могут не отделаться.

"В случае выявления признаков уголовного преступления, могут быть направлены материалы в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса в следственный отдел для проведения расследования", - сообщил помощник прокурора Верхней Пышмы Андрей Романов.

Надзорные органы уже заинтересовались и состоянием "колеса". Кабинки хоть и новые, но с технической начинкой аттракциона, судя по всему, что-то не так. На время расследования парк закрыт.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".