В Москве неизвестный попал камнем в голову 10-летней девочки

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На набережной в центре Москвы неизвестный попал камнем в голову 10-летней девочки, она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и раной головы.

В Москве неизвестный попал камнем в голову 10-летней девочке, полиция проводит проверку.

В полицию обратился 34-летний мужчина, отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что отдыхал на набережной в Пресненском районе Москвы вместе с дочерью, женой и знакомыми.

"В какой-то момент к нему подбежала его дочь и сказала, что ей кто-то попал камнем в голову", - сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и раной головы.