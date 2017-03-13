Нацбанк Украины введет санкции против российских банков

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Нацбанк Украины до конца недели может ввести санкции в отношении российских банков. Официально об этом станет известно 15 марта после заседания СНБО. Ранее украинский регулятор уже грозил мерами "дочке" Сбербанка в ответ на обслуживание клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.

На Украине введут санкции против российских банков. Об этом заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, это может произойти после соответствующего решения на уровне Совета национальной безопасности и обороны страны.

Как передает ТАСС, президент страны Петр Порошенко созывает в среду, 15 марта, заседание СНБО. "Насколько я знаю, президент в среду собирает СНБО, и, я думаю, что этот вопрос будет включен и рассмотрен. Я думаю, что этот вопрос мы урегулируем", - заявил ранее глава МВД Украины Арсен Аваков.

7 марта Нацбанк Украины пригрозил "дочке" Сбербанка санкциями в том случае, если подтвердится информация об обслуживании банком на территории России клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.

В понедельник радикалы замуровали бетонными блоками часть витрин и вход центрального отделения Сбербанка в Киеве. Работа отделения была приостановлена в целях безопасности, банк обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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