Боевики ИГ применили против иракской армии химоружие

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При обстреле правительственных сил Ирака в Мосуле боевики террористической группировки "Исламское государство" применили отравляющий газ. Об этом сообщают местные СМИ.

Боевики запрещенной группировки "Исламское государство" применили снаряды с отравляющим газом при обстреле правительственных сил Ирака в Мосуле. В числе пострадавших - журналисты курдского телеканала, они сообщили, что несколько снарядов разорвались рядом со съемочной группой, работавшей в западном районе города. У всех, кто оказался в зоне поражения токсичным газом, начались приступы тошноты и удушающего кашля, передает "ТВ Центр".

В городе остаются заблокированными тысячи мирных жителей, рискуя стать жертвами бомбардировок самолетов западной коалиции во главе с США. Последствия таких обстрелов удалось снять телеканалу RТ. На кадрах – бетонные завалы на месте жилого дома, под которыми погребены почти 30 человек. В результате попадания снаряда в другой дом погиб пятилетний ребёнок. Только в этом районе за последние две недели разрушены или сильно повреждены более 100 жилых построек. А за всё время проведения операции в Мосуле город были вынуждены покинуть почти 200 тысяч жителей.