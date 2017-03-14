Крупный пожар на складе в Подмосковье потушен

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Крупный пожар, который произошел этой ночью на складе в Щелковском районе, ликвидирован. Об этом сообщили в главке МЧС России по Московской области.

В городе Щёлково в Подмосковье этой ночью произошёл крупный пожар на складе пластиковых изделий. Огонь в считаные минуты распространился на площади четыре тысячи квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Огромный столб пламени и черного едкого дыма был виден за несколько километров. Даже кирпичные стены не выдержали тепловой нагрузки и конструкции обрушились. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. За несколько часов спасателям удалось ликвидировать пламя. На месте происшествия работали более 100 человек личного состава, 30 единиц техники. По данным мониторинга окружающей среды, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимой нормы.