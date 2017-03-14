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Во вторник супруга первого президента страны Наина Ельцина отмечает 85-летие. К юбилею в Ельцин-центре открывается выставка фотографий из семейного альбома. По распоряжению Владимира Путина в Кремле организован прием. А потом в домашнем кругу соберутся родные на чай с пирогами.

Рукопожатие бывшей первой леди даже в 85 - крепкое, уральское. Всех гостей в своем доме Наина Ельцина традиционно встречает фирменной выпечкой - творожным печеньем, передает "ТВ Центр". Рецепт этих сладостей ей рассказали еще в университетской столовой. Теперь супруга первого президента России делится им на благотворительных вечерах. Впрочем, дел сейчас даже больше, чем протокольных встреч в 1990-е.

Кажется, что только благодаря работе эта добрая и сильная женщина смогла пережить утрату десять лет назад, когда не стало Бориса Ельцина. Она прожила с ним больше полувека, а теперь полностью посвящает себя работе в екатеринбургском Ельцин-центре.

"Туда тянет. Была 1 февраля. Ездили в Екатеринбург на день рождения Бориса Николаевича. Это праздник в центре. Это же не музей человека – это музей эпохи нашей", - рассказала Наина Ельцина.

Про ту эпоху сейчас многие рассказывают по-разному, чаще говорят плохо, чем хорошо. Несколько лет назад Наина Ельцина решилась написать мемуары, чтобы рассказать сначала своим родным, а потом и всем россиянам о том, что видела и слышала. Про то, как выросла в Оренбургской деревне, как поехала учиться в Екатеринбург, где познакомилась с Борисом Николаевичем, про годы перестройки и про драматические 1990-е.

"Я очень хорошо о 90-х еще ни разу не слышала. Наш народ, то поколение, которое работало в то время, они заслуживают другого отношения и другой оценки. В моем понимании, этим людям надо поклониться", - говорит Наина Ельцина.

О своей роли первой леди она всегда говорит скромно - старалась во всем быть опорой своему мужу. Она редко видела Бориса Ельцина, поэтому новость об отставке приняла с радостью. Начало двухтысячных стало для ее семьи самым счастливым временем.

"Я себя женой президента никогда не ощущала, я была просто женой Бориса Николаевича. И никогда не вмешивалась в его дела. Но политикой интересуюсь, безусловно. Но заниматься политикой никогда даже в мыслях не было", - рассказала Наина Ельцина.

В доме Ельциных везде - фотографии детей, внуков и правнуков. И день рождения для нее - лишний повод собрать всех вместе. Своим внукам Наина Ельцина всегда повторяет: главное – здоровье. В студенчестве она сама занималась легкой атлетикой, последние годы держала себя в форме с помощью йоги. Беречь себя с ранних лет жена первого президента советует всей молодежи. Именно в этом, по ее мнению, залог будущего развития страны.

Никита Васильев, Виктор Мальцев, Роман Лагунов, "ТВ Центр".