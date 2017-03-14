Радикалы захватили здание Волынской обладминистрации

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Здание Волынской областной администрации захватили сторонники блокады Донбасса. Они потребовали отпустить на свободу задержанных украинскими силовиками активистов. Группа радикалов также устроила протестную акцию у здания Службы безопасности Украины в Виннице.

Украину снова захлестнули протестные акции. Сотни человек накануне вечером собрались на Майдане Незалежности, чтобы поддержать блокаду Донбасса, а также добиться освобождения задержанных властями радикалов, ранее перекрывших железнодорожное сообщение с юго-востоком страны, передает "ТВ Центр".

Их единомышленники сразу в нескольких регионах прервали работу местных администраций. Так, в Луцке в здание, где заседали чиновники, ворвались 20 человек – бывшие участники боевых действий. Среди угроз звучали и такие – если требования не будут выполнены, они соберутся в поход на Киев или начнут возводить редуты на Волыни. По похожему сценарию развивались события и в Ровенской областной госадминистрации. А около Винницкого управления Службы безопасности Украины протестующие жгли покрышки.

Все эти выступления начались после того как сотрудники СБУ и спецназа украинского МВД задержали тех, кто устроил блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец. Всего - 43 человека. При этом, как сообщила пресс-служба полиции, пятеро из задержанных оказались ранее судимы, один за убийство. У них было изъято большое количество оружия и бутылки с зажигательной смесью. Однако власти, видимо, побоялись обострения конфликта, во всяком случае, уже ночью радикалов начали отпускать из участков.

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