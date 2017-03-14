"Газель" переехала мотоциклиста на востоке Москвы. Видео

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На востоке столицы произошла авария с участием мотоцикла и "Газели". Инцидент случился на Вешняковской улице. В результате ДТП мотоциклист серьезно пострадал и в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города.

В районе Вешняки на востоке столицы произошло ДТП с участием мотоцикла и "Газели. Об этом сообщает портал m24.ru. Авария произошла на Вешняковской улице, недалеко от пересечения с улицей Старый Гай.

Мотоциклист серьезно пострадал в результате ДТП и был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц города. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

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