Разбившийся в Сочи Ту-154 Минобороны не падал

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Техническая часть расследования катастрофы Ту-154 Минобороны завершена. Согласно созданной специалистами Межгосударственного авиационного комитета реконструкции полета, самолет взлетел в штатном режиме, однако после набора высоты в 250 метров командир экипажа фактически перевел воздушное судно в режим посадки.

Командир экипажа Ту-154 Минобороны, разбившегося в Сочи, перед крушением фактически сажал самолет на воду. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к комиссии по расследованию катастрофы.

Техническая часть расследования завершена. Специалисты Минобороны изучили видеореконструкцию полета самолета, созданную специалистами Межгосударственного авиационного комитета на основе показаний самописцев воздушного судна. Как показала 3D-модель, самолет взлетел в штатном режиме, набрал высоту около 250 метров спустя минуту после взлета, однако затем командир экипажа перевел самолет фактически в режим посадки. Согласно реконструкции, до самого столкновения с водой воздушное судно снижалось в контролируемом полете под управлением летчика.

Эксперты полагают, что причиной катастрофы могла стать дезориентированность пилота. В темноте над морем летчик визуально мог не контролировать положение самолета. Он не видел горизонта, а звезды находились как сверху, так и снизу - в виде отражения. Пилот должен был полностью положиться на показания приборов, однако он, по какой-то причине, их проигнорировал.

В настоящее время специалисты военного ведомства изучают профессиональную биографию командира воздушного судна Романа Волкова. Однако, по данным источников, списать катастрофу лишь на ошибку пилота было бы неправильно. Специалисты изъяли из медучреждений все документы Волкова, а также результаты его психологических тестов. В ходе административной части расследования предстоит узнать, что могло поспособствовать ошибке командира экипажа. Как отметило издание, в результате, ответственность за катастрофу с пилотом могут разделить его летные инструкторы, психологи и врачи.

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