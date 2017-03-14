Один человек погиб в результате ДТП в Зеленограде
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В Зеленограде в результате ДТП погиб один человек и еще двое пострадали. Авария произошла с участием двух иномарок в понедельник вечером. В настоящее время все причины и обстоятельства аварии уточняются.
В результате аварии с участием двух иномарок в Зеленограде один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД. Инцидент произошел в понедельник вечером.
"По предварительным данным, на улице Озерная аллея произошло столкновение двух автомобилей марок Volkswagen и BMW, в результате которого два человека получили травмы и один погиб", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства данного происшествия.
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