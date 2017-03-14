В Астане стартовал третий раунд переговоров по Сирии

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В Астане начался третий этап переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. В повестке - ряд двусторонних и трехсторонних встреч с участием представителей России, Ирана и Турции, а также вооруженных группировок сирийской оппозиции. Тем временем сотрудники нашего Центра по примирению привезли в провинцию Алеппо около семи тонн продуктов, а в провинцию Дамаск доставили также школьные принадлежности.

Тактика выжженной земли. Именно этот известный военный приём применили боевики, передает "ТВ Центр". Заминировали все вокруг, включая эту железную дорогу Дамаск-Алеппо. Наши саперы обследовали территорию и пришли к выводу - взрывные устройства неизвлекаемые. Задача - уничтожить на месте.

Террористы отступают по железнодорожному полотну. Тем самым продолжая контролировать стратегический объект и не давая возможности приступить к восстановлению. Отсюда до линии боевого соприкосновения – 3,5 километра. Это расстояние для выстрела из крупного калибра. Потому несколько сотен жителей ближайшей деревни без лишней надобности из домов не выходят. Разве что за водой, которую качают из скважины.

"Перед уходом боевики взорвали все колодцы, украли генераторы. А ведь мы живём на деньги, которые получаем от разведения скота, выращивания пшеницы. Без сельского хозяйства нам не прожить. Но работать на земле без воды невозможно", - рассказывает старейшина села Лудехи.

После отступления захватчиков встала новая угроза. Боевики обещали отравить питьевую воду. Потому местные жители пригласили российских эпидемиологов. Среди специалистов Центра по примирению враждующих сторон есть и такие.

"Командованием была поставлена задача по отбору проб воды, воздуха, грунта на предмет проведения санэпидразведки. То есть мы исключаем биологическое химическое заражение в населенном пункте", - отметила врач-эпидемиолог медицинского отряда Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Анна Ткаченко.

Наши эпидемиологи всегда одними из первых, сразу же после саперов, заходят в освобождённые города и посёлки. Чтобы выяснить, было ли применено на территории химоружие. Такие случаи - не редкость.

В освобождённые населенные пункты традиционно прибывает гумконвой. В продуктовых наборах: крупа, чай, консервы. Местные жители не отпускают российских военных. Просят приехать еще. И это обязательно случится.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия.