Эксперт: критика со стороны ЕС Эрдогану выгодна
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Почему европейские политики негативно воспринимают план конституционной реформы в Турции? И как может дальше развиваться конфликт? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Владислав Белов.
Развитие конфликта между Нидерландами и Турцией Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с заместителем директора Института Европы Российской Академии наук Владиславом Беловым.
"В рамках нынешней политики внутренние вопросы для Эрдогана стоят на первом месте. Критика со стороны ЕС Эрдогану выгодна, потому что он показывает себя как политика, достойно встречающего сопротивление, лидера нации", - заявил Белов.
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