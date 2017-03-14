ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Нефтяной альянс"

Теги: центробанк Экономика банк лицензия

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Нефтяной альянс". Банк является участником системы страхования вкладов. "Нефтяной альянс" по величине активов занимал 217 место в банковской системе России. Решение об отзыве лицензии принято из-за низкокачественных активов банка, и неисполнения им обязательств перед кредиторами.

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации ПАО Коммерческий банк "Нефтяной альянс". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Причиной такого решения стало низкое качество активов банка и неисполнение им обязательств перед кредиторами.

"В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств", - отметили в ЦБ.

Также, по данным регулятора, банк не соблюдал требования закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 217 место в банковской системе России.

Читайте также:

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков