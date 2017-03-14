СМИ: Минздрав не запретит продажу сигарет родившимся после 2015 года

Теги: Общество табак сигареты минздрав

Минздрав не будет вводить запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года. Как отметили источники в правительстве, новая концепция министерства лишилась некоторых спорных моментов.

Минздрав России передумал вводить запрет на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в правительстве.

"Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу" лишилась спорных моментов, касающихся запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года и резкого повышения акцизов на табак", - говорится в сообщении.

Минздрав принял решение внести правки в проект, чтобы убрать конкретику. При этом министерство оставило намерение поднять сборы и установить налог на табачную продукцию. По мнению экспертов, сигареты теперь не получится "сделать предметом роскоши" и все положения концепции могут "остаться на бумаге".

Читайте также:

Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава

Минздрав доработает антитабачную концепцию