Страны ЕАЭС будут иметь общие спутники к 2019 году

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К 2019 году у стран ЕАЭС появятся общие спутники дистанционного зондирования. Уже в первом полугодии текущего года должно быть разработано межправительственное соглашение по этому вопросу. Кроме того, к 2023 году планируется ввести серийное производство космических аппаратов нового поколения, которые как минимум встанут вровень с западными аналогами.

У стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия к 2019 году появятся общие спутники дистанционного зондирования Земли. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай Кушнарев.

"Уже в первом полугодии 2018 года ЕЭК планирует разработать межправительственное соглашение и межгосударственную программу по интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космических систем государств-членов ЕАЭС и наращиванию совместной орбитальной группировки спутников", - сказал Кушнарев.

По его словам, к 2023 году запланировано серийное производство космических аппаратов нового поколения, которые должны как минимум встать вровень с иностранными образцами или даже превзойти их.