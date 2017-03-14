Решение о продлении санкций опубликовано в Официальном журнале ЕС

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Решение Совета Евросоюза о продлении санкций в отношении России опубликовано в Официальном журнале ЕС. Согласно документу, из санкционного списка в связи со смертью исключены два человека: Арсений Павлов, известный под позывным Гиви, и бывший премьер самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов.

Решение о продлении санкций в отношении России вступит в силу в среду 15 марта. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

"Данное решение вступит в действие на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Из санкционного списка в связи со смертью были исключены два человека: командир батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсений "Гиви" Павлов, а также бывший премьер Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов. Таким образом, в "черный список" в настоящее время входят 150 человек и 37 организаций.

О продлении ограничительных мер в отношении России до 15 сентября 2017 года Совет Евросоюза сообщил накануне. Изменение санкционного режима в Совете сочли неоправданным.

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