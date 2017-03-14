Украинские радикалы блокируют работу "дочки" Сбербанка

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В Киеве радикалы по-прежнему блокируют центральный офис дочернего предприятия Сбербанка. У здания они провели всю ночь - разбили палатки, развели костер. Правоохранители в ситуацию не вмешиваются. Как и накануне, когда вход в офис националисты закладывали кирпичами.

Глобальные экономические и финансовые проблемы на Украине теперь решают не министры и президент, а радикалы из националистических организаций. Закладывают бетонными блоками и кирпичами филиал российского Сбербанка в Киеве. Замуровали вход и окна, передает "ТВ Центр".

"Мы давали два месяца властям и самим российским банкам, чтоб они закрылись сегодня уже пришло время действовать. Мы закроем все отделения по всей Украине, мы будем требовать от Нацбака Украины, чтобы они отобрали у российских банков лицензии", - заявил депутат Рады Андрей Билецкий.

Работа отделения в целях безопасности сотрудников решением его руководства приостановлена. Националисты испортили, заложили камнями и замазали монтажной пеной банкоматы и офисы 26 "дочек" Сбербанка.

"Дочерний банк уже обратился в правоохранительные органы, и мы надеемся, что будут незамедлительно приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности наших сотрудников и клиентов, а также сохранности имущества", - сообщили в пресс-службе Сбербанка России.

Но пока правоохранители, к которым обращается Сбербанк, националистам никак не препятствует. Эти кирпичи на самом деле - могильные камни для экономики Украины, которая, как минимум на треть зависит от российских инвестиций. Истерика среди националистов и радикалов началась после того, как Сбербанк, принял решение об обслуживании клиентов из ЛНР и ДНР с паспортами этих республик. Но еще больше вкладчиков - как физических, так и юридических лиц - в самой Украине.

Только за прошлый год Россия вложила в Украину более полутора миллиардов долларов. Это почти столько же, сколько все страны ЕЭС вместе взятые. В Национальном банке Украины понимают: потеря инвестиций - серьезный удар по всей финансовой системы страны. Но возражать не стали. Пообещав, выполнить требования радикалов, если конечно, их поддержат законодатели. Главный инициатор отзыва лицензии у российских банков - Арсен Аваков, уже давно вышел за рамки своих полномочий. И вместо наведения порядка на железной дороге и разоружения националистов, ударился в борьбу с российскими кредитными учреждениями. Но власти в Киеве делают вид, что этого не замечают.

Первыми, кто понесет колоссальные убытки, станут не только обыватели, но и крупный бизнес. 27% клиентов российских банков - это украинские госпредприятия. У них на депозитах свыше 5 миллиардов гривен. Еще 11 миллиардов - вклады населения. Сбербанк на Украине действует 10 лет. В его 150 офисах работают тысячи местных жителей. Деньги "Сбера" шли на строительство железных дорог, аэропортов, развитие энергетики.

"Практически единственный серьезный донор нашей экономики – это Россия, об этом не принято говорить, это не патриотично, но что я могу сделать – так оно и есть. Уничтожить банки легко, ну уничтожим банки, давайте выкинем их вообще, какая разница. Давайте еще больше уменьшим торговлю, давайте вообще закроемся и будем петь с утра до вечера", - рассказал предприниматель Вадим Рабинович.

Какое решение в итоге примет Верховная Рада, станет ясно в среду. Пока тот же Аваков демонстрирует полную неспособность сдерживать националистов. Не успели силовики задержать более 40 радикалов, которые блокировали железную дорогу в районе Торецка и разогнать их лагерь, как во многих городах - Киеве, Одессе, Львове и Ивано-Франковске - прокатилась волна протестов. Митингующие требовали освобождения участников пикета. Власть в очередной раз пошла на уступки. Все, кого доставили в отделы полиции, то есть зачинщики транспортной блокады, были освобождены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".