Турция приостановила дипломатические контакты с Нидерландами

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Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами перерастает в конфликт Анкары со всем Евросоюзом. Запрет на выступления турецких политиков перед своими соотечественниками в Европе поддержали также Германия, Дания, Бельгия и Австрия. Анкара грозит европейцам санкциями, и пересмотром соглашения по миграции.

Посол Нидерландов в Турции теперь персона нон грата. Вице-премьер Куртулмуш запретил дипломату возвращаться из отпуска в Анкару. Но и этого турецким властям показалось мало. Так и не дождавшись от голландского правительства извинений, они пошли дальше, передает "ТВ Центр".

"Если Нидерланды, породившие этот кризис, не предпримут необходимые шаги для устранения его последствий, то мы примем дополнительные меры, пока они не поймут, что совершили ошибку. В частности, мы отменяем разрешения на полеты для самолетов, перевозящих голландских официальных лиц в Турцию. Это не касается голландских граждан, оно касается только голландских дипломатов, которые прибывают в Турцию или используют воздушное пространство Турции для официальных визитов", - заявил Нуман Куртулмуш.

Ранее президент Эрдоган дал интервью турецкому телевидению. И на этот раз весь свой гнев обрушил даже не на Нидерланды - на Германию. "Они не могут примириться с ростом Турции, и Германия занимает первое место в этом списке. Госпожа Меркель, вы можете поддерживать Нидерланды столько, сколько хотите. Но вы также поддерживает террористов", - отметил турецкий лидер.

Крайнее раздражение Эрдогана вызвала поддержка Германием позиции правительства Нидерландов. К тому же, ранее Берлин также не разрешил министру юстиции Турции Бекиру Боздагу провести встречу с турецкими избирателями. И наконец, еще в начале марта, когда в Стамбуле за якобы пропаганду терроризма был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, Ангела Меркель потребовала от Анкары его освобождения и соблюдения свободы СМИ. Но в канцелярии канцлера, несмотря на всю резкость заявлений Эрдогана, сохраняют спокойствие.

"Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны", - указал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Несмотря на то, что позицию Нидерландов вслед за Германией поддержали Австрия, Бельгия и ряд других стран, Европа явно не намерена серьезно ссориться с Анкарой. Прежде всего, из-за ее стратегического положения на пути беженцев с Ближнего Востока. А президент Эрдоган уже пообещал, что может пересмотреть свою позицию по этому вопросу. Отношения с Турцией накануне ожидаемо стали одной из центральных тем в ходе дебатов в преддверии премьерских выборов в Голландии. При этом лидер крайне правой "Партии свободы" Герт Вилдерс выступает за жесткую позицию в отношении Анкары, а пока еще действующий глава правительства Рютте, с решения которого, собственно, все и началось, теперь пытается сгладить ситуацию.

"Я убежден, что конфликт только нарастает, и мы не можем сидеть и ничего не делать. Да, мы не хотим эскалации, но в сложившихся условиях должен быть дан решительный ответ. Самое меньшее, что мы можем сделать - это немедленно выдворить турецкого посла и его команду", - заявил Герт Вилдерс.

Но так или иначе, дипломатический скандал пошел на пользу обоим политикам. Согласно последним результатам опросов, они повысили свои рейтинги, а значит, их партии смогут рассчитывать на дополнительные голоса в будущем парламенте.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".