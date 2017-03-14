Число занимающихся спортом москвичей возросло вдвое за 6 лет
Число занимающихся спортом москвичей выросло вдвое с 2010 года. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев.
В столице растет популярность здорового образа жизни. Об этом рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
"Благодаря комплексному подходу к развитию городской спортивной инфраструктуры и созданию условий для общедоступных занятий физической культуры и спортом количество москвичей ведущих активный образ жизни увеличилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом", - приводит слова Гуляева АГН "Москва".
По его словам, по итогам 2016 года количество москвичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 3,96 миллиона человек.
"Сегодня в столице физической культурой и спортом систематически занимается порядка 4 миллионов человек, в том числе 45,8 тысяч граждан с ограниченными возможностями", - добавил он.
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