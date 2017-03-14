СКР направил в суд материалы в отношении вступившего в "Правый сектор" россиянина

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении россиянина Артема Широбокова, вступившего в запрещенный в России "Правый сектор" и батальон "Азов". Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Завершено расследование уголовного дела в отношении россиянина Артема Широбокова, обвиняемого в наемничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, Широбоков выехал на Украину в 2014 году, где вступил в запрещенную в России организацию "Правый сектор", в составе которой принимал участие в антиправительственных и националистических акциях в Киеве, Харькове и других украинских городах. Затем он вступил в ряды батальона "Азов", где научился обращаться в огнестрельном оружием и взрывчаткой. В составе подразделения он принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, и получал за это деньги.

"Широбоков продолжает находиться на территории Украины, скрываясь от российских правоохранительных органов. Вместе с тем Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - отметила Петренко.

Материалы дела с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Как отметила представитель СК, законодательство позволяет вынести в отношении Широбокова судебное решение заочно.

Петренко напомнила, что данное дело - первое в России, заочно направленное в суд по обвинению в наемничестве. СКР продолжает устанавливать других россиян, воюющих за деньги в других государствах.

"Не исключено, что подобные действия впоследствии могут быть признаны преступными и в той стране, за которую они воюют. Поэтому пока не поздно призываем наших граждан объективно оценить обстановку и отказаться от необдуманных поступков", - подчеркнула Петренко.

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