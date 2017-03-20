Пятерка самых высоких телебашен мира

Теги: трансляция рейтинг останкино TVC.RU От редакции текст

19 марта исполнилось 95 лет с начала трансляций радиопередач с Шуховской башни в Москве, которая стала первой высотной телебашней в России. Кроме того, она является символом отечественного телевидения и достижением русского инженерного искусства. В честь этого события TVC.ru предлагает вам ознакомиться с пятеркой самых высоких современных телебашен мира, чтобы увидеть до чего дошел прогресс.

"Восточная жемчужина"

На пятом месте расположилась телебашня "Восточная жемчужина" (Oriental Pearl Tower) в Китае. Она была построена в 1994 году и ее высота составляет 468 метров. Башня является одной из главных достопримечательностей района Пудун в Шанхая. Конструкция здания всего включает 11 сферических элементов. Самый верхний из них имеет диаметр 45 метров, а самый нижний - 50 метров. В "Восточной жемчужине" находятся вращающийся ресторан, танцевальная площадка, бар, 20 комнат с караоке, а также пентхаус с обзорной площадкой, конференц-залом и кофейным магазином. Ночью башня подсвечивается трехмерной подсветкой, которая придает ей фантастический вид. Кроме того, высотка засветилась в некоторых известных фильмах: "Трансформеры: Месть падших", "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера", "Жизнь после людей" и "Годзилла: Финальные войны".

Останкинская телебашня

Четвертую позицию занимает самое высокое сооружение Европы и России – Останкинская телебашня. Она была введена в эксплуатацию в 1967 году. Ее высота составляет 540,1 метра. На территории здания расположен высотный ресторан "Седьмое небо", который вращается вокруг своей оси со скоростью один оборот в 40 минут. В башне также имеется смотровая площадка и концертный зал, рассчитанный на 750 человек. В 2014 году в рамках ежегодного фестиваля "Круг света" на двух ярусах Останкинской телебашни были смонтированы светодиодные экраны, которые было решено оставить для вечерней и праздничной иллюминации, а также для рекламных целей. Летом 2000 года в башне произошел сильный пожар, в результате которого полностью выгорели три этажа на высоте 461 метра.

Си-Эн Тауэр

На почетном третьем месте находится телевизионная башня Си-Эн Тауэр (CN Tower) в Канаде. Ее открыли в 1976 году и она является символом города Торонто. Высота башни составляет 553,33 метра. Си-Эн Тауэр – самое высокое свободно стоящее сооружение в Западном полушарии, а до 2007 года оно было лидером и во всем мире. В здании находится ресторан на 416 мест и обзорная площадка, куда можно добраться с помощью лифта с прозрачной кабиной. С недавнего времени посетителям башни также предлагается аттракцион Edge Walk: прогулка со страховкой на высоте 356 метров по открытому неогороженному карнизу. По статистике, более 78 молний ежегодно бьет по канадской высотке.

Телебашня Гуанчжоу

Серебро в рейтинге самых высоких телевизионных зданий получает телебашня Гуанчжоу (Canton Tower) в Китае. Она была построена в одноименном городе к Азиатским играм и открыта в 2010 году. Ее высота составляет 600 метров, а гиперболоидная конструкция сетчатой оболочки башни соответствует патенту русского инженера Владимира Шухова. Телебашня имеет четыре застекленных обзорные площадки, а также одну открытую. Кроме того, в здании имеется два вращающихся ресторана и одно "VIP-кафе". Телебашня рассчитана на прием 10 тысяч туристов в день. С наступлением темноты здание подсвечивается миллионами меняющих цвет светодиодами. В башне имеется сразу несколько аттракционов. В частности, можно испытать прелести свободного 30-метрового падения в положении сидя или стоя с высоты 485 метров.

"Небесное дерево Токио"

Самой высокой телебашней мира является "Небесное дерево Токио" (Tokyo Skytree) в Японии, высотой 634 метра. Она была построена в 2012 году. При этом ее высота была выбрана не случайно, а так, чтобы цифры 6 (на старом японском "му"), 3 ("са") и 4 ("си") были созвучны с названием исторической области "Мусаси", на месте которой сейчас располагается современный город Токио. Из-за частых землетрясений на территории Японии, при строительстве была создана система, которая компенсирует до 50 процентов силы подземных толчков. В башне находятся две обзорные площадки, несколько ресторанов, а также большое количество магазинов. У основания высотки располагается крупной торговый комплекс с почтовым музеем, офисными помещениями, огромным аквариумом и планетарием.