Сын Рогозина стал вице-президентом ОАК по транспортной авиации

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Алексей Рогозин назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. По данным ОАК, ему предстоит сформировать транспортный дивизион корпорации, консолидировать ключевые функции управления предприятием на уровне головной компании и выстроить единый контур управления программами транспортной авиации.

Алексей Рогозин назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"Ему предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной Корпорации, а также выстроить единый контур управления программами транспортной авиации. При этом одной из ключевых задач будет удовлетворение спроса Минобороны и других органов исполнительной власти на обновление парка транспортных самолетов", - говорится в сообщении.

Алексей Рогозин – сын вице премьера правительства России Дмитрия Рогозина. Как напомнили в ОАК, ранее он работал в Министерстве обороны, где курировал работу ряда крупных предприятий, подведомственных министерству, в частности холдинга "Авиаремонт", "Оборонлогистика", "224 летный отряд". Алексей Рогозин также входит в советы директоров АО "Гарнизон" и АО "Воентелеком", является членом рабочей группы Минобороны по развитию авиационной и космической инфраструктуры.

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