"Самый могущественный человек в мире": CNN показал фильм о Путине

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В США вновь пытаются раздуть скандал из-за якобы вмешательства России в американские выборы. Эта тема стала одной из главных в новом фильме о Владимире Путине. Документальную ленту под названием "Самый могущественный человек в мире" показали по CNN.

Документальный фильм "Самый могущественный человек в мире" показали на телеканале CNN. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По мнению журналистов телеканала, российский лидер может повлиять на выборы в любой стране. Что, утверждают репортеры, он и сделал в США. И даже лично отдал приказ о хакерских атаках на Демократическую партию, чтобы поддержать Дональда Трампа. Но, как и раньше, никаких доказательств в фильме нет. В то же время авторы фильма признают, что Владимир Путин пользуется такой поддержкой населения страны, как ни один другой мировой лидер.