Водитель в Ленобласти наехал на ребенка и заставил его встать на колени

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В Ленинградской области выясняют обстоятельства вопиющего случая на дороге. Мужчина на джипе умышленно наехал на ребенка, который стрелял из игрушечного автомата.

Следователи проверяют происшествие с водителем, наехавшим на ребенка в Ленинградской области. Все произошло в городе Приозерск несколько дней назад. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает "ТВ Центр".

Дети играли около проезжей части. Их поведение не понравилось одному из водителей. Сначала он чуть не задавил мальчика. А потом вышел из машины и заставил ребенка встать на колени. Материалы о происшествии переданы в управление Следственного комитета по региону. Идет проверка.