Чемезов: экспортировать "Армату" не планируется

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Россия не планирует продавать за рубеж новейшие танки Т-14 "Армата". По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, пока эти бронемашины "нужны нам самим". В настоящее время Россия экспортирует танки Т-90, которые, по словам Чемезова, также пользуются спросом.

Новейшие танки Т-14 не планируется продавать за рубеж. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

"Танки - в любом случае, у нас на них есть спрос, но "Армату" мы еще не продаем, "Армата" пока нужна нам самим, для министерства обороны, поэтому пока мы продаем танки Т-90, это тоже очень хорошие танки, пользуются сегодня спросом. Надеюсь, что в ближайшее время еще ряд контрактов будет подписан", - сказал он.

Чемезов напомнил, что ранее лицензия на производство Т-90 была продана Индии, и в настоящее время в этой стране идет активное освоение сборки этих машин. Пока "Ростех" осуществляет поставки комплектующих для крупной сборки, однако в дальнейшем индийская сторона рассчитывает наладить самостоятельное производство. По поводу "Арматы" Чемезов подчеркнул, что пока этот проект исключительно для России.

"Армату" пока мы даже не показывали официально на выставках. Пока это только для себя", - сказал он.

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