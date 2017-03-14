Парламент Британии утвердил законопроект о запуске Brexit
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Парламент Великобритании одобрил законопроект, который позволяет начать процедуру выхода страны из состава ЕС. Brexit будет запущен до 31 марта. Дебаты длились более 70 часов.
Парламент Великобритании поддержал законопроект о старте Brexit. Все поправки в законопроект были отклонены. Документ вступает в силу в неизменном виде, передает "ТВ Центр".
И кабинету Терезы Мэй не придётся получать одобрение парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Остаётся последний этап - так называемая "королевская санкция", то есть согласие королевы Елизаветы II. Впрочем, эксперты не сомневаются, что оно будет получено. И возможно, уже во вторник.
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