МИД: решение ЕС продлить санкции вызывает сожаление

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В МИД отреагировали на продление ограничительных мер Евросоюза в отношении граждан России и юго-востока Украины. По словам Марии Захаровой, данное решение вызывает сожаление у нашей страны. Она отметила, что ответный российский "стоп-лист" также продолжит действовать.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали продление персональных санкций Евросоюза в отношении граждан нашей страны и юго-востока Украины. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

"Решение Совета ЕС вызывает сожаление. Ситуация с выполнением Минских соглашений действительно менялась мало из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по данным документам", - отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, также продолжить действовать и ответный российский "стоп-лист", но это не является выбором России.

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