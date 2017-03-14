В Москве покончил с собой лидер преступной группы по кличке Француз

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В Новой Москве из окна квартиры выбросился лидер преступной группировки Максим Французов по прозвищу Француз. В правоохранительных органах считают, что причиной самоубийства могли стать психотропные вещества, которые в последнее время употреблял Французов.

В Новой Москве покончил с собой лидер преступной группировки по прозвищу Француз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром Максим Французов выбросился из окна дома в Новомосковске и упал на козырек подъезда. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа", - сказал он.

По данным источника, погибший находился в оперативной разработке правоохранительных органов в качестве лидера преступной группировки. По предварительным данным, причиной самоубийства могли стать психотропные вещества, которые в последнее время употреблял Французов.

В пресс-службе московской полиции подтвердили факт обнаружения тела. Других подробностей в МВД столицы не сообщили.

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