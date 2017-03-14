Гражданку США обокрали в туалете кинотеатра "Соловей" в Москве

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У гражданки США украли кошелек и паспорт в туалете столичного кинотеатра "Соловей". В настоящее время проводится проверка по факту случившегося и выясняются все обстоятельства. Полиция ведет розыск подозреваемого в краже.

Неизвестный украл кошелек с деньгами и паспорт у гражданки США в туалете кинотеатра "Соловей" в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Дружинниковская.

"К прибывшим на место правоохранителям обратилась 57-летняя гражданка США, которая рассказала, что перед киносеансом забыла свой кошелек с паспортом в туалете и направилась на сеанс. Вспомнив о забытых вещах, она вернулась, однако документов на месте уже не было", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Полиция ведет розыск подозреваемого.

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