МИД назвал правовым беспределом блокаду российских банков на Украине

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В Министерстве иностранных дел России обвинили украинские власти в попустительстве радикалам, блокирующим работу российских банков. Кроме того, МИД обвинил ряд членов кабмина Украины в подстрекательстве к противоправным действиям. В дипломатическом ведомстве назвали происходящее правовым беспределом.

Украина нашла очередного "страшного врага" в лице российских банков. Таким образом в Министерстве иностранных дел России прокомментировали блокирование работы финансовых учреждений на украинской территории.

"Опять хулиганствующие "активисты" при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования. Более того, некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям", - заявили в пресс-службе МИД.

Дипломатическое ведомство выразило непонимание того, кому мешают успешно работающие на Украине банки, являющиеся украинскими юридическими лицами и зарегистрированными в соответствии с законами страны. В МИД задались вопросом, не станут ли эти действия "выстрелом себе в ногу" со стороны украинских властей.

"Способна ли или готова ли она (власть Украины) справится с этим очередным вопиющим правовым беспределом?" - заключили в ведомстве.

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