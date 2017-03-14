Летчик-испытатель сбил пенсионера на севере Москвы

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Летчик-испытатель сбил 78-летнего пешехода на севере столицы и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на Коптевской улице. По информации некоторых СМИ, пенсионер переходил дорогу недалеко от "зебры" и в результате происшествия получил перелом плечевой кости.

Российский летчик-испытатель Вячеслав Белоусов сбил пожилого человека на севере Москвы. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 10 марта на Коптевской улице. Отмечается, что Белоусов скрылся с места аварии. В результате данного происшествия никто не погиб.

По информации некоторых СМИ, 78-летний пешеход переходил дорогу недалеко от "зебры". У него был зафиксирован перелом плечевой кости.

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